Украинская компания Ferrexpo приостановила производство из-за ударов по портам Крупная украинская горнометаллургическая компания Ferrexpo .
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Украинская компания Ferrexpo приостановила производство из-за ударов по портам Крупная украинская горнометаллургическая компания Ferrexpo .
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