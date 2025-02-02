Мексика и Канада введут ответные пошлины на товары из США

Мексика и Канада, фактически, вступили в "войну пошлин" с Соединенными Штатами. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Джастин Трюдо по отдельности, но почти одновременно объявили о введении в своих странах ответных ввозных пошлин на товары из США, сообщает в воскресенье, 2 февраля, .