Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о развитии в разных сферах. – Когда вы выходите на новую для себя территорию – будь то постановка программ или продюсирование шоу, помогает ли чемпионский статус или, наоборот, давит груз завышенных ожиданий? – Думаю, и то и другое.