В Новгородской области 66 автомобилей попали в массовое ДТП

Валерий Вавилов

И китой то бля забыл убрать снег и посыпать дорогу песочком, а денюжку за проезд не забыл взять? А китой то бля не ограничил скорость движения? А хер его знает кому принадлежит эта дорога! Так что пострадавшие- ваши проблемы- это только ваши проблемы. Нужно было ездить с каской- в бардачке с полисом и каской на голове ( и то не факт, что страховая будет судится с субъектом, а не с вами). Не удивлюсь, если эффективные менеджеры уже за пределами РФ. Прикольно получилось для любителей- за свои деньги въехать в рай.