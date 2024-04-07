В Екатеринбурге построят второй корпус Детской музыкальной школы №7. К августу 2025 года школа получит пристрой на 1,5 тысячи квадратных метров.
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В Екатеринбурге построят второй корпус Детской музыкальной школы №7. К августу 2025 года школа получит пристрой на 1,5 тысячи квадратных метров.
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