Житель Кировской области поблагодарил сотрудника Госавтоинспекции за своевременную помощь

19 сентября государственный инспектор дорожного надзора отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Вятскополянский» лейтенант полиции Алексей Алексеев, находясь на службе, заметил на перекрестке улиц Гагарина и Шорина г.
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