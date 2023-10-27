Крипто-детектив ZachXBT разоблачил канадского мошенника

Крипто-детектив, пользователь под ником ZachXBT сделал очередное важное разоблачение. На этот раз канадский мошенник, известный как Яхья, был раскрыт псевдонимом on-chain sleuth за предполагаемое его участие в обмене 17 SIM-картами, что привело к краже свыше 4,5 миллионов долларов.