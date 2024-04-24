Путин: никто из участников теракта в «Крокусе» не должен уйти от возмездия

Как заявил в своем обращении к участникам Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, президент Владимир Путин, никто из принимавших участие в организации и исполнении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия.