Четырехлапые бойцы

Как заявил в комментарии RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, несмотря на прогресс в развитии средств инженерной разведки и разминирования, служебные собаки остаются незаменимыми для обследования зданий, автомобильных колонн, проходящих через КПП, поиска схронов с оружием и боеприпасов.