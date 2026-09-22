Четырехлапые бойцы

Как заявил в комментарии RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, несмотря на прогресс в развитии средств инженерной разведки и разминирования, служебные собаки остаются незаменимыми для обследования зданий, автомобильных колонн, проходящих через КПП, поиска схронов с оружием и боеприпасов.
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