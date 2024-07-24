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Во всём виновен Залужный? Украинский полковник раскрыл детали провалившейся операции по угону Су-34

Во всём виновен Залужный? Украинский полковник раскрыл детали провалившейся операции по угону Су-34

Украинский полковник раскрыл детали провалившейся операции по угону русского самолёта Су-34. С его слов выходит, что во всём был виноват экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который лично собирал команду для этого мероприятия.

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