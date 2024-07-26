Сантос продлил контракт с «Зенитом»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос остается в Санкт-Петербурге как минимум до 2027 года. Сайт «Зенита» сообщает, что с 30-летним бразильским защитником заключен новый контракт по схеме 3+1 – до конца сезона-2026/27 с возможностью продления еще на год.
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