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МИД РФ: гибридная война против России приведет к конфликту между ядерными державами

МИД РФ: гибридная война против России приведет к конфликту между ядерными державами

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что против России развязана гибридная военная кампания, которая может привести к конфликту между ядерными державами.

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