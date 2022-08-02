МИД РФ: гибридная война против России приведет к конфликту между ядерными державами

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что против России развязана гибридная военная кампания, которая может привести к конфликту между ядерными державами.
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что против России развязана гибридная военная кампания, которая может привести к конфликту между ядерными державами.
Свежие комментарии