Россиянам дали советы, как разнообразить стол 8 Марта в Великий пост

Международный женский день, 8 Марта, в 2025 году выпадает на субботу первой седмицы Великого поста. Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал в беседе с RT, как отметить праздник, не нарушив строгих правил воздержания.