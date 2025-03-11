Северянке дали условный срок за истязание несовершеннолетней

42-летняя уроженка Архангельска четыре года издевалась над ребёнком.Следствием и судом установлено, что с июня 2021 по апрель 2024 года в посёлке Сия Пинежского округа осуждённая неоднократно наносила побои несовершеннолетней дочери своего сожителя.
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