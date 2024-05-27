ДМИТРИЙ СМИРНОВ «Министр иностранных дел Польши призывает к долгосрочному перевооружению Европы»: Сикорский заявил, что США уничтожат все российские позиции на Украине, если Россия применит ядерное оружие, а пока призвал бить западным оружием по территории РФ, назвав первую цель — Ростов-на-Дону.
"Американцы сказали русским, что уничтожат их всех", - Сикорский
Комментарии
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BV
Boris Voronin
Шакалы гейропы никак не успокоятся - пока не получат ПИ...ЛЕЙ от Русской Армии... Допросятся суки!!!
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6 час.
ВД
Вовладар Даров
Отребье все гавкает из за спины дедушки Спотыкача!
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4 час.
лл
лина любимцева
Польша всегда была ШАКАЛОМ-ПРОВОКАТОРОМ!! Такая гадость, а не государство! Тьфу!
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1 час.
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