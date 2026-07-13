💡В Севастополе отключили электричество по графику первой очереди В городе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения.
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💡В Севастополе отключили электричество по графику первой очереди В городе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения.