Вторая жизнь гарнира: ТОП-6 рецептов из «вчерашних» макарон

Далеко не всегда застоявшиеся в холодильнике макароны стоит сразу отправлять в мусорку. Перед тем, как избавиться от остатков вчерашнего обеда или ужина, стоит проверить их на предмет следов плесени и неприятного запаха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии