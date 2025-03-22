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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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30 очков Джеймса Хардена и дабл-дабл Кавая Ленарда обеспечили «Клипперс» победу в игре с «Мемфисом»

Защитник «Клипперс» Джеймс Харден провел на паркете 36 минут и набрал 30 очков (8 из 14 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 9 из 10 с линии), 4 подбора и 9 передач.

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