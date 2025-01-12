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Парковки Петербурга очищают от снега специалисты ГЦУП

Парковки Петербурга очищают от снега специалисты ГЦУП

Центр управления парковками присоединились к уборке улиц Санкт-Петербурга во время снегопада. Сотрудники ГЦУП вышли на улицы города в 06:00, чтобы помочь остальным коммунальным службам города разгрести выпавший снег.

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