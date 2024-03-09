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"Калуга" обыграла "Русичей" в рамках первенства ЦФО

"Калуга" обыграла "Русичей" в рамках первенства ЦФО

7 марта в домашнем матче ХК "Калуга" победил команду из Владимира с разгромным счетом. На ледовой арене Дворца спорта "Центральный" прошла последняя домашняя игра ХК "Калуга" в этом сезоне в рамках юниорской хоккейной лиги первенства ЦФО.

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