"Калуга" обыграла "Русичей" в рамках первенства ЦФО

7 марта в домашнем матче ХК "Калуга" победил команду из Владимира с разгромным счетом. На ледовой арене Дворца спорта "Центральный" прошла последняя домашняя игра ХК "Калуга" в этом сезоне в рамках юниорской хоккейной лиги первенства ЦФО.