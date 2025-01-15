Жители Нидерландов пожелтели и угодили в больницу от голубики

В Нидерландах разгорается нешуточный скандал: люди заразились гепатитом А, поев голубику. Не контактируя с больными, не пользуясь многоразовыми шприцами, не вступая в половые связи с незнакомцами, несколько голландцев просто на ровном месте нажили себе неснимаемый тяжелый диагноз.