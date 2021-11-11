smi.today

1 686 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Адамов
    Жириновский, забыл что ли советскую медицину в отношение особо опасных инфекций борьбу ведущую ( а пандемия в их ряды...РАН: высокая смер...
  • Сергей Рузманов
    Европейцам надо проветрить свои гибридные мозги, иначе они окончательно превратятся в куриныеЕС накажет Белору...
  • Сергей Рузманов
    Ах, если бы это все действительно было правдой"Пора вернуть эту...

Китай раскрыл более 1600 дел по продаже контрафакта через интернет

Китай раскрыл более 1600 дел по продаже контрафакта через интернет

В ходе специальной операции, стартовавшей в начале этого года, китайская полиция раскрыла более 1600 дел, в которых преступные элементы использовали Интернет для производства и продажи контрафактных товаров, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх