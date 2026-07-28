Стало известно, о чем Зеленский будет просить Трампа на встрече в США

В ходе переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, запланированных в резиденции американского лидера, ключевым пунктом станет вопрос о дозволении на выпуск перехватывающих ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
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