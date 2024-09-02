Экс-министр труда США Райх призвал пригрозить Маску арестом и судом

Бывший министр труда Роберт Райх, занимавший этот пост во времена президентства Билла Клинтона, призывает регулирующие органы пригрозить американскому миллиардеру Илону Маску, потому что он «вышел из-под контроля», сообщает Fox News.
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