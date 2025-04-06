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МО РФ требует взыскать 11,5 млн рублей с проектировщика боевых кораблей

МО РФ требует взыскать 11,5 млн рублей с проектировщика боевых кораблей

Министерство обороны Российской Федерации подало в арбитражный суд Москвы иск против акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"» с требованием взыскать более 11,5 миллиона рублей неустойки.

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