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"Правильные пчёлы, правильный мёд": креативных и умелых наградили на "Медовом раздолье"

"Правильные пчёлы, правильный мёд": креативных и умелых наградили на "Медовом раздолье"

Конкурсы на самые креативные маскарадные костюмы, лучшее торговое место на ярмарке, самую вкусную выпечку и самый вкусный мёд этого года прошли на сезонном фестивале "Медовое раздолье" (0+), который проходит сегодня в приморском селе Анучино, сообщает корр.

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