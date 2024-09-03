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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жена Соболева выложила фото с сыном: «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!»

Нападающий ранее перешел в «Зенит» из «Спартака». Елена, супруга футболиста, в социальной сети опубликовала фотографию вместе с сыном и подписала публикацию: «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!».

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