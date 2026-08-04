❗️Сел надолго: Феодосиец-предатель получил 16 лет за фото для ВСУ Суд вынес приговор 45-летнему жителю Феодосии.
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❗️Сел надолго: Феодосиец-предатель получил 16 лет за фото для ВСУ Суд вынес приговор 45-летнему жителю Феодосии.