«Мартини» – милое воспоминание, «Абрау-Дюрсо» – новая реальность

России есть чем гордиться в отрасли виноделия.фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»На прилавках российских магазинов и в винных картах престижных ресторанов представлена широкая линейка вин отечественных марок, но самой известной и популярной, по данным свежего рейтинга путеводителя 50 Best Tastes of Russia, является «Абрау-Дюрсо».