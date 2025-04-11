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«Мартини» – милое воспоминание, «Абрау-Дюрсо» – новая реальность

«Мартини» – милое воспоминание, «Абрау-Дюрсо» – новая реальность

России есть чем гордиться в отрасли виноделия.фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»На прилавках российских магазинов и в винных картах престижных ресторанов представлена широкая линейка вин отечественных марок, но самой известной и популярной, по данным свежего рейтинга путеводителя 50 Best Tastes of Russia, является «Абрау-Дюрсо».

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