Жители могут проголосовать за стенд Самарской области на выставке “Россия”

Сама выставка проходит в Москве на ВДНХ, и продлится до апреля текущего года.Вместе с тем, у жителей региона есть возможность поддержать стенд Самарской области, который представлен в одном из павильонов ВДНХ.
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