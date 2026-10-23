Премиальный бренд Denza, входящий в состав BYD, подтвердил, что прием предварительных заказов на полностью электрический кроссовер Denza N8 откроется 26 октября 2026 года.
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