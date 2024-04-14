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Райс о гонке в АПЛ: «Мы находимся в невероятном положении, отставая от «Сити» всего на два очка. Впереди еще много сюрпризов, вы убедились по сегодняшним результатам»

«Арсенал» уступил дома «Астон Вилле» (0:2) в 33-м туре АПЛ. Также сегодня проиграл другой претендент на титул «Ливерпуль» – в домашнем матче с «Кристал Пэлас» (0:1).

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