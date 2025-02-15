Депутат Шхагошев: Вэнс мог смотреть выступления Путина и читать Володина

Выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности оставляет впечатление, что американский политик смотрит выступления президента России Владимира Путина и читает спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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