Заноза

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Володин в шутку связал банковский кризис в США с отъездом Чубайса из России

Володин в шутку связал банковский кризис в США с отъездом Чубайса из России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с министром энергетики Николаем Шульгиновым иронично отметил, что банковский кризис в США начался после отъезда из России бывшего гендиректора компании «Роснано» Анатолия Чубайса.

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