Кубанский институт информзащиты лишили лицензии: в чём причина

Ещё 14 образовательных учреждений получили предупреждение от Рособрнадзора.Рособрнадзор продолжает принимать меры в отношении образовательных учреждений: ведомство направило предупреждения ещё 14 вузам, включая Российский университет дружбы народов им.
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