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The Drive: Защищенные от американских ракет российские танки уже в Крыму

The Drive: Защищенные от американских ракет российские танки уже в Крыму

В ситуации растущих опасений со стороны Запада по поводу вероятного вторжения России на территорию Украины, в Крыму был замечен российский танк Т-80 с причудливым козырьком.

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