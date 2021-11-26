The Drive: Защищенные от американских ракет российские танки уже в Крыму

В ситуации растущих опасений со стороны Запада по поводу вероятного вторжения России на территорию Украины, в Крыму был замечен российский танк Т-80 с причудливым козырьком.
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