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Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Локомотив-Кубань»

В среду, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» примет на своей площадке «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

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