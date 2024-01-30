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Осужденные за СВО «басмачи» вновь поверили в Россию

Осужденные за СВО «басмачи» вновь поверили в Россию

Москва освободила Аскара Кубанычбека и может помочь Ермеку Тайчибекову Борьба России за «своих», тех, кто поддерживает словом и делом интересы Русского мира, братства постсоветских народов, ведётся всё успешней.

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Комментарии
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Tania Еременко
Мы просим Президента.. Путина Владимира Владимировича, помочь Ермеку Тайчибекову, пока он не потерял здоровье в тюремных застенках Токаева. Захарова Мария не предпринимает никаких действий по этому поводу.  Надо помочь! Надо!
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23 час.
ТП
Татьяна Попова
А ещё, вспомнить, наконец, уроженца Красноярского края Александра Шомполова, обвинённого в наёмничестве, которого упрятали за решетку на долгих семь лет. А также, других подобных:- Евгения Щербака, Сергея Шалашова, Евгения Вдовенко, Максима Ермолова. И тем, кому ещё до начала СВО суды вынесли до 30 такого рода приговоров.
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22 час.
Татьяна Атакишиева
Интересно, а кто сражается на стороне Украины тоже за решётку попадает?
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22 час.

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