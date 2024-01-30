Осужденные за СВО «басмачи» вновь поверили в Россию

Мы просим Президента.. Путина Владимира Владимировича, помочь Ермеку Тайчибекову, пока он не потерял здоровье в тюремных застенках Токаева. Захарова Мария не предпринимает никаких действий по этому поводу. Надо помочь! Надо!

ТП

Татьяна Попова

А ещё, вспомнить, наконец, уроженца Красноярского края Александра Шомполова, обвинённого в наёмничестве, которого упрятали за решетку на долгих семь лет. А также, других подобных:- Евгения Щербака, Сергея Шалашова, Евгения Вдовенко, Максима Ермолова. И тем, кому ещё до начала СВО суды вынесли до 30 такого рода приговоров.