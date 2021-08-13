Покусали комары? Вот как уменьшить зуд и жжение

Если не расчесывать укусы насекомых. То они проходят быстро. Но как вытерпеть, когда чешется? На помощь придет…зубная паста! На помощь придет любая, поскольку во всех современных пастах содержатся ранозаживляющие и снимающие раздражения компоненты.
Если не расчесывать укусы насекомых. То они проходят быстро. Но как вытерпеть, когда чешется? На помощь придет…зубная паста! На помощь придет любая, поскольку во всех современных пастах содержатся ранозаживляющие и снимающие раздражения компоненты.
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