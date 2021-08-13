Покусали комары? Вот как уменьшить зуд и жжение

Если не расчесывать укусы насекомых. То они проходят быстро. Но как вытерпеть, когда чешется? На помощь придет…зубная паста! На помощь придет любая, поскольку во всех современных пастах содержатся ранозаживляющие и снимающие раздражения компоненты.