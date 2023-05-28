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Этого автомобиля в России не было 10 лет. Возобновляется производство сверхпроходимой «Буханки» – СКБ-600 Фермер c мостами ГАЗ-66 и шинами 1,3 м

Этого автомобиля в России не было 10 лет. Возобновляется производство сверхпроходимой «Буханки» – СКБ-600 Фермер c мостами ГАЗ-66 и шинами 1,3 м

В России возобновляется производство снегоболотохода СКБ-600 Фермер на базе УАЗ «Буханка». СКБ «Газстроймашина» из Тюмени сообщает, что автомобиль не производился 10 лет, но «сейчас этот недорогой вариант становится наиболее привлекательным».

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