NASA снова перенесло расстыковку Cargo Dragon с МКС из-за непогоды

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) снова перенесло расстыковку корабля Cargo Dragon с Международной космической станцией (МКС) из-за непогоды в районе приводнения.
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