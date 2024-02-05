После того, как армяне в Армении отстояли памятник "Детям блокадного Ленинграда", стало ясно, что армянский народ в целом - исключительно за дружбу с Россией, и провоцирует разрыв с ней только один человек - Пашинян, вместе со своим прозападным окружением.
Дожмет ли Кочарян Пашиняна в 2024-м? Скорее, да!
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Андрей Корольков
А что существует такая страна, как Армения? По том, как они защищали свою территорию, я думал, что это уже провинция Азербайджана.
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1 час.
magdoc21
Хрен редьки не слаще! Кочарян правил в Армении армянским народом, как бандит, а расстрел при нём Армянского Парламента с депутатами Демирчяном, Саркисяном и другими , которые ему противостояли, опозорил Армениею на весь мир! Что касается Пашиняна, то его русофобия, русофобия его команды и иллюзии о помощи Запада во внешней политике говорят не только об необразованности, но даже граничат с предательством. У этих политиков есть будущее, если они поймут, что будущее Армении, только в Союзе с Россией. А кавказским татарам, получившим, как и Украина,Казахстан, Узбекистан, подарки от Ленина и Турции, вообще бы лучше молчать в тряпочку, потому, что придёт время и им придётся возвращать эти подарки, а не требовать себе ещё и Зангезурский коридор. Ельцины, Горбачёвы, Алиевы, Кочаряны, Пашиняны, Шеварднадзе, Саакашвили, Зеленские и прочая нечисть приходит и уходит, а единство пассионарных народов России, Армении, Арцаха и Восточной Грузии - вечно. Их Союз - основа будущего многонационального государства с русским языком для межнационального общения, единой экономической и оборонной политикой, общей валютой и одновременным развитием культур и языков всех народов, входящих в этот новый Союз с согласованной внешней политикой и дружбой, которая не будет фикцией, как при КПСС и бандитах-большевиках.
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41 мин.
m
magdoc21
Учите мат. часть. Армения и армяне открывали законы математики и тогда, когда предки кавказских татар и вам подобных экземпляров сидели на деревьях. Смеётся тот, кто смеётся последним!
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34 мин.
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