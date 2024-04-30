Информация об ограничении движения для грузового транспорта на автодороге Тюмень-Омск

Для оптимизации движения на федеральной автодороге Тюмень-Омск, в связи со сложной паводковой ситуацией в Абатском районе Тюменской области ФКУ "Уралуправтодор" введены ограничения для движения грузовиков.
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