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Царьград

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Водители в панике - бензин на исходе. Аналитики раскрыли, когда топливо появится на АЗС

Водители в панике - бензин на исходе. Аналитики раскрыли, когда топливо появится на АЗС

Топливный кризис породил панику среди водителей. Эксперты раскрыли, когда бензин появится на всех заправках в России, и почём.

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