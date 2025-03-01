SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Да никак. Что футбол, что хоккей г...о. Даже не стараются игратьЭкс-тренер сборно...
  • Grandad
    Что за сливочные? Читателей надо уважать и называть команды не по кличкам и прозвищам.Анчелотти: «Я уст...
  • Grandad
    По каккому показателю Роналдо забивает чаще Овечкина? Дайте среднее количество голов за матч у каждого за всю карьеру...Аймурзин: «Роналд...

Этот игрок может сделать «Зенит» чемпионом. Но Семак его неправильно использует

Этот игрок может сделать «Зенит» чемпионом. Но Семак его неправильно использует

Возможно, виноват Соболев.В начале сезона перед Семаком встал непростой выбор: как уместить на поле сразу трех классных форвардов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх