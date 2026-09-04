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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» и Головин - что с трансфером? Футболист готов, условия названы. Инсайдер обрисовал позицию клуба

«Зенит» и Головин - что с трансфером? Футболист готов, условия названы. Инсайдер обрисовал позицию клуба

Telegram-канал «Кафешка» поделился информацией о возможном трансфере хавбека «Монако» Александра Головина в «Зенит».

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