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Невеста

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Брак по расчету: скрытая цена осознанного выбора

Брак по расчету: скрытая цена осознанного выбора

Когда речь заходит о замужестве, построенном не на чувствах, а на трезвом подсчете выгод, общество почти всегда реагирует настороженно.

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