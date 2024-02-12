Бишкек в законе: президент Киргизии поспорил с Госдепом из-за иноагентов

Президент Киргизии Садыр Жапаров вступил в публичную перепалку с Госдепом США. Глава государства обратил внимание на двойные стандарты Вашингтона и посоветовал заокеанским чиновникам не вмешиваться во внутренние дела республики.
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