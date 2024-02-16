"Убийца" русского вектора в армянской политике. Пригласит ли Пашинян к себе войска НАТО?

ИИ

Иван Иваныч

Удивительно, сам Пашинян не признал Нагорный Карабах , но сказал, что "ОДКБ в самый решающий момент оставила Армению один на один со своими проблемами". Путин отметил, что когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость, даже Армения. Путин говорил:"Что, честно говоря, для меня странно, но, тем не менее, такое было решение, они не признали независимость Карабаха. Но (осенью 2022г), в Праге, они признали, что Карабах принадлежит Азербайджану. А потом в начале 2023 года <...> повторили то же самое на аналогичной встрече в Брюсселе. <…> Нам, кстати, об этом никто не сказал, я лично узнал это из прессы. Но Азербайджан всегда считал, что Карабах - часть его территории". Какие вопросы, Пашинян с сотоварищи, кроме как самим к себе?