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"Убийца" русского вектора в армянской политике. Пригласит ли Пашинян к себе войска НАТО?

"Убийца" русского вектора в армянской политике. Пригласит ли Пашинян к себе войска НАТО?

Ереван в очередной раз делает выстрел себе в ногу. И все бы ничего, можно смириться с желанием руководства чужой страны вновь и вновь наступать на те же грабли, но все это сулит проблемами для России в регионе.

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Комментарии
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Иван Иваныч
За Азербайджаном стоит Турция- член НАТО, сомневаюсь, чтобы другие страны НАТО влезли в уё интересы.
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5 час.
ИИ
Иван Иваныч
Удивительно, сам Пашинян не признал Нагорный Карабах , но  сказал, что &quot;ОДКБ в самый решающий момент оставила Армению один на один со своими проблемами&quot;.  Путин отметил, что когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость, даже Армения. Путин  говорил:&quot;Что, честно говоря, для меня странно, но, тем не менее, такое было решение, они не признали независимость Карабаха. Но (осенью 2022г), в Праге, они признали, что Карабах принадлежит Азербайджану. А потом в начале 2023 года &lt;...&gt; повторили то же самое на аналогичной встрече в Брюсселе. &lt;…&gt; Нам, кстати, об этом никто не сказал, я лично узнал это из прессы. Но Азербайджан всегда считал, что Карабах - часть его территории&quot;. Какие вопросы, Пашинян с сотоварищи, кроме как самим к себе?
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5 час.
ИП
Игорь Петров
Армяне стали хорошо жить за счёт России..
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4 час.

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