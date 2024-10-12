Тело 15-летней школьницы обнаружили в заброшенном доме в Василеостровском районе Петербурга. Как стало известно Мойке78, подросток лежала в парадной на лестничном марше между первым и вторым этажами.
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Тело 15-летней школьницы обнаружили в заброшенном доме в Василеостровском районе Петербурга. Как стало известно Мойке78, подросток лежала в парадной на лестничном марше между первым и вторым этажами.